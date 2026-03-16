２００億ウォン（約２０億円）の脱税疑惑で物議をかもした韓国男性グループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーで俳優のチャウヌの写真展「Ａｆｔｅｒｉｍａｇｅ［残像］」が２８日から東京・銀座で開催されることが明らかになり、所属事務所・Ｆａｎｔａｇｉｏが「昨年８月に契約したプロジェクトだ」とコメントしたと１６日、現地メディアのＤｉｓｐａｔｃｈなどが報じた。同社はこの日、Ｄｉｓｐａｔｃｈの電話取材に応じたと