軽井沢駅の旧信越本線ホームが複合施設に三菱地所とアクアイグニス、カルチュア・コンビニエンスクラブの3社は、軽井沢駅北口の新たな複合施設「軽井沢 T-SITE」を2026年3月17日（火）に開業します。開業に先立ち、3月16日に内覧会が開催されました。【画像】廃線跡の記憶も！これが複合施設「軽井沢 T-SITE」の内部ですこの計画は、1997年の北陸新幹線開業に伴い廃線となった旧JR信越本線・横川〜軽井沢間（横軽区間）の線路