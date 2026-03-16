3月17日（火）の『徹子の部屋』に、ジャズ界のレジェンド・渡辺貞夫が登場する。デビューして75年の渡辺。93歳の今も現役で演奏活動を精力的に続けている。父は琵琶奏者で、常に家には音楽があふれていたが、戦争中は軍歌ばかりで音楽が嫌いになった時期も。しかし戦後、アメリカからジャズが入ってきて一気に魅せられ、音楽の世界に。今回はそんな思い出の名曲の数々を生演奏。さらに、16年前に亡くなった最愛の妻に捧げた曲も特