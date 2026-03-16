3月15日、東洋大学赤羽台キャンパスの HELSPO HUB-3アリーナにて、「U18日清食品トップリーグ2026入替戦」が行われ、男子は柳ヶ浦高校（大分県）や北陸学院高校（石川県）、女子は大阪薫英女学院高校（大阪府）や東海大学付属福岡高校（福岡県）などが、「U18日清食品トップリーグ2026」への参加を決めた。 今年度から導入された入替戦には、ブロックリーグを制した男女各8チームと、トップ