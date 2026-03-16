3月15日、全国各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第26節のGAME2が行われ、プレーオフ進出を目指し、各地で熱戦が繰り広げられた。 西地区では首位争いが一段と熱を帯びている。2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズは越谷アルファーズに連勝し、5連勝となった。一方、首位の長崎ヴェルカも琉球ゴールデンキングスとのGAME2を68－58で制した。この結果、両チームは35