3月15日、女子日本代表（FIBAランキング11位）がカナダ代表（同7位）との「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」第4戦に66－62で勝利。大会初白星を手にして、1勝3敗で17日に開催されるアルゼンチン代表（同27位）との最終戦に臨む。 日本は町田瑠唯（富士通レッドウェーブ）を欠くなか、山本麻衣（トヨタ自動車アンテロープス）が16得点2リバウンド2アシ