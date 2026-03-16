１６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円３４銭前後と前週末午後５時時点に比べ８銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８２円１９銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５９円５０銭台で推移していたが、同４０分過ぎには１５９円２５銭前後へ下落。その後、正午頃には１５９円６０銭台に値を戻し、午後にかけ１５