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○経済統計・イベントなど １０：２０日・１年物国庫短期証券の入札 １０：３０日・２０年物利付国債の入札 １２：３０豪・豪中央銀行が政策金利発表 １３：３０日・第３次産業活動指数 １９：００独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査 １９：００ユーロ・ＺＥＷ景況感調査 ２３：００米・景気先行指標総合指数 ２３：００米・住宅販売保留指数 ※日・閣議 ※米・ＦＯＭＣ（連邦