6月19日に全国公開される伊藤万理華と井之脇海がW主演を務める上田誠の初監督作『君は映画』のポスタービジュアルと特報映像、場面写真が公開された。 参考：伊藤万理華×井之脇海『君は映画』に前田旺志郎、菊池日菜子ら出演公開日は6月19日公開に 本作は、人気劇団・ヨーロッパ企画と下北沢にある映画館・トリウッドがタッグを組んだ、『ドロステのはてで僕ら』『リバー、流れないでよ』に続くオリジ