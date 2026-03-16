日本道路交通情報センターによりますと、きょう（16日）午後2時20分ごろ、岡山県浅口市の国道2号で乗用車同士が正面衝突する事故がありました。 【発生場所】国道2号乗用車同士が正面衝突事故現場では上下線で通行止め【岡山・浅口市】 現場付近では上下で通行止めが行われていて、現在、上りで約2キロの渋滞が発生しているということです。（16日午後3時50分現在） 事故現場の地図