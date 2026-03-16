北朝鮮と関係があるとされるハッキング組織「Konnni（コニ）」が、スピアフィッシングメールとカカオトークを連動させた多段階攻撃を行っていることが確認された。【注目】北朝鮮、1年で全世界3000億円超の暗号資産を窃取正常なメールを装ってユーザーのPCにマルウェアを仕込み、奪い取ったメッセンジャーアカウントから周囲の知人にマルウェアを再び流布する手口だ。3月16日、韓国のサイバーセキュリティ企業「Genians」のセキュ