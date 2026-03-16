エレコムは、自撮りやVlog、三脚撮影など、スマートフォン（スマホ）での撮影体験を大幅に向上させる新カメラアタッチメント3製品を発売した。ラインアップは、Bluetoothワイヤレスリモコン「P-SRB01BK」（実勢価格は880円）、カメラ用マウント（ホルダータイプ）「P-STCBK」（同2080円）、MAGKEEPマグネット式カメラ用マウント「P-STMCBK」（同2680円）。●小型・軽量設計で屋外撮影や旅行でも使いやすいいずれも小型・軽量設