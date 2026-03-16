【その他の画像・動画等を元記事で観る】 M!LKが、3月23日に発売される『CanCam』5月号特別版の表紙に初登場する。 ■M!LK、全10ページの大特集で掲載 「イイじゃん」が社会現象となりSNS総再生数は28億回を突破、2ndアルバム『M!X』は初のオリコン週間アルバム1位を獲得、そして念願の『紅白歌合戦』にも初出場。今最も勢いのある5人組ダンスボーカルグループM!LKが、『CanCam』5月号特別版の表紙に初登場。