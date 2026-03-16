『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）の公式SNSにて、Snow Manのコメント動画が公開され、華やかな衣装や和やかな雰囲気に注目が集まっている。 【動画＆画像】Snow Manのコメント動画／「オドロウゼ！」MVオフショット／「オドロウゼ！」MV ■Snow Manが『CDTVライブ！ライブ！』で「オドロウゼ！」を披露 動画では、前列に（左から）渡辺翔太、佐久間大介、ラウール、深澤辰哉、後列に向井康二、宮舘涼太、阿部亮平、岩本