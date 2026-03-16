ＪＭホールディングス [東証Ｐ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結経常利益は前年同期比13.0％増の57億円に伸び、通期計画の110億円に対する進捗率は51.9％に達したものの、5年平均の55.7％を下回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.9％増の52.9億円に伸びる計算になる。