スバル興業 [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の連結経常利益は前の期比1.8％増の49.5億円になったが、27年1月期は前期比6.4％減の46.4億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.2％増の12.8億円となり、売上営業利益率は前年同期の15.0％→15.2％に上昇した。 株探ニュース