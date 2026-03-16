東海道リート投資法人 [東証Ｒ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益は前の期比1.6％減の10.5億円になったが、26年7月期は前期比10.4％増の11.6億円に拡大を見込み、2期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 同時に、前期分配金を3311円→3326円(前の期は3380円)に増額し、今期は3230円にする方針とした。 株探ニュース