丸千代山岡家 [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比26.4％増の48.4億円になり、27年1月期も前期比9.4％増の53億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。13期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比7円増の30円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(4Q)の経常利益は前年同期比40.4％増の11.4億円