ＨＵＭＡＮＭＡＤＥ [東証Ｇ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期の経常利益(非連結)は前の期比36.4％増の43.3億円に拡大し、従来予想の36.3億円を上回って着地。27年1月期も前期比9.6％増の47.5億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 株探ニュース