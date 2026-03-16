多摩川ホールディングス [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年10月期第1四半期(25年11月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比11倍の7.4億円に急拡大し、通期計画の7.3億円に対する進捗率が101.5％とすでに上回った。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.1％→24.2％に急上昇した。 株探ニュース