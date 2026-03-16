リンカーズ [東証Ｇ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終損益は3億8800万円の赤字(前年同期は2億5000万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した2-7月期(下期)の連結最終損益は2900万円の黒字(前年同期は2億9800万円の赤字)に浮上する計算になる。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の