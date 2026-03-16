ＴＯブックス [東証Ｓ] が3月16日大引け後(16:00)に決算を発表。26年4月期第3四半期累計(25年5月-26年1月)の経常利益(非連結)は13.5億円となった。 併せて、通期の同利益を従来予想の13.7億円→16.7億～18.7億円に上方修正した。 同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース