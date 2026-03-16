Ｌｉｎｋ－Ｕグループ [東証Ｐ] が3月16日大引け後(16:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年7月期第2四半期累計(25年8月-26年1月)の連結最終利益は前年同期比95.8％減の400万円に大きく落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の3億0800万円→1億5000万～2億円に下方修正した。 直近3ヵ月の実績である11-1月期(2Q)の連結最終利益は前年同期比40.8％減の4200万円に落ち込み、売上営業利益率