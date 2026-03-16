2026年3月15日、中国メディアの新京報は「人工知能（AI）に対する『洗脳』がすでに産業チェーン化」と題し、AI大規模モデルの検索結果を意図的に操作するビジネスの実態を報じた。記事が指摘するのは顧客の商品広告をAIの「標準回答」に仕立てる「GEO」と呼ばれるビジネス。GEOサービス業者が顧客の製品に関する大量の宣伝記事をAIプラットフォームに継続的に投入し、AIに学習・収集させることで検索ランキングの上位表示を実現す