◇大相撲春場所9日目（2026年3月16日エディオンアリーナ大阪）15日に肺炎で死去した元若嶋津の日高六男さん（享年69）が入門時の師匠だった十両・島津海（29＝放駒部屋）は錦木（35＝伊勢ノ海部屋）に寄り切りで敗れ、勝利を天国の師匠に捧げることはできなかった。悲報は8日目の取組後に、夫人の日高みづえさんから聞いた。「まだ整理がついていない。衝撃というか、2月11日にお見舞いにいった時は元気だったのに…」。思