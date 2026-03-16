NPB(日本野球機構)は16日、任意引退選手を公示。14日行われた引退試合のために支配下選手となっていたヤクルト・川端慎吾さんと巨人・長野久義さんの名前が発表されました。この日、川端さんは「2番・DH」でスタメン出場。長野さんは8回の代打から試合に出場しました。川端さんはいい当たりが出るも、相手の好守備にもはばまれて4打数無安打。長野さんはセンターヒットで出塁し、続く岸田行倫選手のヒットで一気に3塁まで進むも、