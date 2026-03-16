◇ワールドベースボールクラシック 準々決勝 ベネズエラ 8-5 日本（現地14日、マイアミ)NetflixのWBC解説、内川聖一さんが敗戦後に配信されたポストゲームショーに出演。「非常に良い形で進んでいたので、正直言って今の段階では・・・私もWBCで負けた経験ありますから。自分自身が負けたときのことを思い出したり、ベンチの選手の顔見た時に胸が詰まりますね」などと語りました。試合後、いつもは温厚な内川さんが険しい表情で「