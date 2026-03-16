「ミス東大2020」グランプリで、現役東大院生タレント・神谷明采（25）が16日までに自身のX（旧ツイッター）を更新し、滞在先スイスの物価に衝撃を受けたと報告した。神谷は「スイス日曜日の朝マックしか空いておらず入店。サラダとコーヒーで2400円」と報告。これに、ユーザーから「富裕層なの？？」というコメントが寄せられると「吐きそうです、、、」と返していた。また「購買力測る『ビッグマック指数』スイス→ $8