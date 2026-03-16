WBC(ワールドベースボールクラシック)を戦った侍ジャパンの選手らが、16日に帰国しました。前回優勝を果たし、今大会で連覇を狙っていましたが、悔しくも準々決勝でベネズエラに敗北。選手らを一目見に空港ではファンらが押し寄せる中、笑顔のない選手らが帰国の途につきました。そんな侍ジャパンにファンからは「お疲れ様」という声が上がりました。▽日本戦結果＜1次ラウンド＞6日 ○ 13-0 チャイニーズ・タイペイ7日 ○ 8-6 韓