Photo: Raymond Wong / Gizmodo US｜M5 Max搭載MacBook Pro（14インチ）。見た目はここ数年変わってない。変化は主に中身 14インチで59万9800円から。16インチは9万5000円高くなって73万9800円から。円安やら関税やら戦争やらが渦巻く中、ついにノートPCもここまできちゃったか…。心臓クラッシュの高値でApple（アップル）のノートPC最上位モデル「M5 Max版MacBook Pro」、新発売です。廉価