【I myaku you.】 4月13日 発売予定 価格：3,960円 フェリシモは、阪・関西万博 公式キャラクター・ミャクミャクの1stグラビア写真集「I myaku you.」をフェリシモ ショッピングサイトほかにて4月13日に発売する。価格は3,960円。 本書はミャクミャクの魅力・かわいさを余すことなく詰め込んだファン必見の一冊。タイトルである「I myaku you.」には、“みんなの脈（鼓動