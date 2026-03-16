カッパ・クリエイトは、3月14日から4月12日の土日祝限定で、食べ放題料金が割引になるキャンペーン「お誕生日割」を実施する。グループ内にお誕生日月の方が1人いれば、本人と同席する中学生以上のお連れ様全員が土日祝価格より400円引きになる内容だ。かっぱ寿司「お誕生日割」○誰かの誕生日でみんながおトク! 食べ放題「お誕生日割」特別な日をより楽しく、お得に過ごしてほしいという思いから企画された。お誕生日月を証明でき