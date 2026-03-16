【モデルプレス＝2026/03/16】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、3月23日発売の『CanCam』5月号特別版の表紙に初登場。12年目を迎えた今だからこそ語られる、5人の本音に迫る。【写真】人気5人組アイドル、ぎゅっと体を寄せ合う密着ショット◆M!LK「CanCam」初表紙各ネット書店では予約開始とともに当初の予約分が即完売。発売前から、M!LK旋風と呼ぶにふさわしい反響を巻き起こしている今号。ぎゅっと体を寄せ合った5人の多幸