【モデルプレス＝2026/03/16】タレントの川崎希が3月16日、自身のInstagramを更新。次女の寝姿を公開した。【写真】38歳3児のママタレ「ぐんぐん大きくなってる」“マリオ風”ポーズで眠る0歳次女◆川崎希「マリオみたいなポーズで寝てる」次女の寝顔披露川崎は「マリオみたいなポーズで寝てるグーちゃん」とコメントを添え、写真を公開。任天堂の人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のマリオがジャンプをする時のような、片手