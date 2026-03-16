バンダイナムコエンターテインメントが2026年3月16日、今春発売予定のNintendo Switch・PlayStation5・PlayStation4・Steam向けのRPGゲーム『Fate/EXTRA Record』の販売中止を発表した。「バンダイナムコからの販売を中止させていただく」バンダイナムコはゲーム公式サイトに掲載した「『Fate/EXTRA Record』販売中止のお知らせ」では、「株式会社バンダイナムコエンターテインメントより、2026年春に発売を予定しておりましたNint