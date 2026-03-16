今回紹介するのは、Threadsに投稿された、部屋でくつろいでいた猫ちゃんの様子。ただ、くつろいでいただけではありません。こちらの猫ちゃんは何故か近くにあったペットボトルを手置きとして活用していたようです。投稿はThreadsにて、6.6万回以上表示。いいね数は6000件を超えていました。 【写真：部屋でくつろいでいた猫→『おてての先』を見ると…たまらなく可愛い瞬間】 猫の手ってなんでこんなに可愛いんだ… 今回、Threa