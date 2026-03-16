182万回以上再生され10万件以上の「いいね」を獲得しているのは、飼い主に必死に思いを伝える猫の姿。視聴者からは「これはずるい笑笑」「うわーー、いいないいな嫉妬」「なんだこれ、やられたいぞ」と羨ましがるコメントがたくさん集まっています。 【動画：飼い主を『別の場所へと連れていきたい猫』→甘噛みすると…驚きの行動】 何かを訴えるぽんぽんちゃん Instagramアカウント「ラグドールのぽんぽん」