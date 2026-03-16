猫と暮らすなら欠かせない『公的手続き』4選 人間の世界には様々な公的手続きがあります。例えば出生届や住民登録、亡くなれば死亡届が遺族によって提出されます。実はある一定の詝手続き詝が猫（猫の飼い主さん）にも課せられているのはご存知でしょうか？ 犬の場合は狂犬病ワクチンやその済証に関わる手続きが有名ですが、猫の場合はあまりピンと来ないかもしれませんね。 ということで今回は、猫と暮らす