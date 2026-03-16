8強敗退の侍ジャパンが帰国野球日本代表「侍ジャパン」は16日、成田空港着の日航機で帰国した。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では14日（日本時間15日）の準々決勝でベネズエラと対戦し、5-8で敗退。大会始まって以来初めて4強入りを逃していた。この大会、2番打者と期待されながら13打数無安打に終わった近藤健介外野手（ソフトバンク）は早々に到着ロビーへ登場。堂々と顔を上げて集まったファンの前を通過した