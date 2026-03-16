記事ポイント第2回「PURSUIT JAPAN」が2026年4月18日横浜・保土ヶ谷公会堂で開催☆前回大会上位2名によるROAD TO QUEENで真の初代女王が決定グランプリ賞金10万円と企業イメージモデル等の選択権あり マーシャルワールドジャパンが主催する女性ボディメイクコンテスト「PURSUIT JAPAN 2026 YOKOHAMA」が、2026年4月18日（土）に神奈川県横浜市保土ヶ谷公会堂で開催されます。2025年11月の第1回大会に続く第2回で、今大会では