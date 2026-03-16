記事ポイント自治体・教育機関向けPCリプレース時のデータ消去対策ホワイトペーパー総務省・文科省ガイドラインとSSD対応の消去方式変遷を解説新潟県庁の6,000台オンサイト消去でコスト約50%削減の事例を収録 自治体や教育機関の情報システム環境はデジタル化やクラウド活用が進み、ライフサイクルを終えた機器のデータ消去は情報漏えい対策の最終工程として重要性が増しています。ブランコ・ジャパンは、PCリプレース時の情