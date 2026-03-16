台湾統一を目指す中国の圧力が強まる中、14日、シンポジウムで演説した頼清徳総統は「台湾は独立国家で民主主義は後戻りしない」と強調しました。中国側は反発しています。台湾の頼清徳総統は、14日、初めて直接選挙が実現してから30年となることを記念したシンポジウムで演説しました。頼総統はこの演説の中で、民主化実現の重要な節目として総統選挙が直接投票となったことの意義について触れ、「台湾が独立国家であることを示し