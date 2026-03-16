日系エアラインのCAから六本木のクラブママを経て作家となった蒼井凜花が、実体験や取材をもとに綴る連載コラム。今回は、近年急増している「メイク男子」に対する女性の本音をご紹介したい。◆体育会系だった彼がヒゲ脱毛を機に“美容男子”へ豹変取材に応じてくれたのは、美容系サロンに勤務する渡辺奈々さん（仮名・26歳）だ。奈々さんと交際2年になる彼は、アウトドアメーカー勤務の28歳。元実業団の水球選手で、日焼けし