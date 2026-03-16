タイ・バンコクで開催されたボクシングU19フューチャーズ杯2026（3月8日〜15日）の男子65キロ級で本庄国光（宮崎・日章学園1年）が金メダルを獲得した。プロボクシングの大橋ジムのキッズ出身の本庄は決勝でウクライナ代表選手を1ラウンドRSCで下し、優勝を果たした。本庄は5歳で大橋ボクシングジムに入門。高校進学後の昨年5月にはU17アジア選手権で金メダルを獲得し1年生ながら総体、国体も制した逸材。「ゴースト」と命名