日本サッカー協会は16日、女子日本代表「なでしこジャパン」の国際親善試合を11月29日に広島市のエディオンピースウイング広島で、12月5日に岡山市のJFE晴れの国スタジアムで開催すると発表した。対戦相手、キックオフ時間は未定。女子アジア杯に臨んでいる日本は15日の準々決勝フィリピン戦で勝利を収め、来年6月に開幕するW杯出場権を獲得した。