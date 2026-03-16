「大相撲春場所・９日目」（１６日、エディオンアリーナ大阪）東十両１３枚目の島津海（２９）＝放駒＝が錦木（伊勢ノ海）と対戦。寄り切りで敗れ２勝７敗となった。そして１５日に６９歳で亡くなった先代師匠の元大関若嶋津、日高六男さんへの思いを涙を流して語った。先代の急死から一夜明け、島津海は「気持ちの整理ができていない。大阪に入る前、２月に会った時は元気だった」と沈痛な面持ちで語った。８日目の寿之富士