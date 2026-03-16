反腐敗を掲げる中国・習近平政権の下、軍幹部が相次いで解任される事態は汚職が原因とみられている。その汚職の実態を関係筋に聞いたところ「（汚職は）”立ち小便”をしたことがあるかどうか、みたいな話だ」と言われた。「ほぼ全員アウトでしょ」とも。正しさを追求すると言えば聞こえは良いが、全く融通が利かない社会というのは怖い。知っている人は言わない習主席の側近とされる張又侠（ちょう・ゆうきょう）中央軍事委員会副