プレミアリーグ第30節では、リーグ記録が更新された。アーセナル対エヴァートンの試合で、アーセナルMFマックス・ダウマンがゴールを記録。これは16歳と73日で、プレミアリーグ史上最年少ゴールと認定された。『THE Sun』は「MAXインパクト！」とゴールを称賛。疲れの見えるアーセナルの中で誰よりもゴールの匂いを漂わせていたのがこのダウマンであり、チームの1点目もダウマンを起点に生まれている。まさに最大級のインパクトだ