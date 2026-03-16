KDDIと沖縄セルラーは、オンラインショップでの本人確認における、マイナンバーカードの読み取りに対応した。利用には「e-NINSHO本人確認サービス」アプリのダウンロードが必要。 利用方法は、au／UQオンラインショップの本人確認画面で「マイナンバーカード認証による本人確認」を選択。e-NINSHOアプリに遷移されたのち、署名用電子証明書パスワードを入力し、マイナン