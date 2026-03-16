パルは、「3COINS（スリーコインズ）」の新製品として、「温湿度計」を発売した。価格は3080円。 「温湿度計」は、無線LAN（2.4GHz帯）に対応したスマート温湿度計。専用アプリ「GH Smart」を使用することで、スマートフォンに測定記録が転送され、温度や湿度の推移、快適度などが確認できる。 またアプリ内で、1時間ごとのデータをグラフで表示するほか、あらかじめ設定した温度に達した